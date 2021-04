Agnone, il comune ti aiuta: Prenotazioni vaccinazioni anticovid

Hai un'età compresa tra 70 e 79 anni? (inclusi i nati del 1951) Appartieni ad una categoria a rischio? Hai problemi di registrazione? IL COMUNE TI AIUTA!

L'amministrazione comunale di Agnone mette a disposizione un servizio di assistenza alle prenotazioni per il vaccino anti covid

Ogni singolo cittadino impossibilitato o non autonomo a dare la sua adesione alla vaccinazione online, potrà chiedere assistenza recandosi presso la sede comunale in via Verdi 9,muniti del proprio telefono e della tessera sanitaria, il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18 (dal prossimo lunedì fino al termine del mese di aprile).

Se sei in grado di effettuare da solo la prenotazione puoi collegarti al link sottostante

https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73