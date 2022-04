Rita Camperchioli eletta presidente dell' Associazione Madonna della Croce del Monte Santâ€™ Onofrio

Riceviamo e pubblichiamo: Comunicazione dell ’Associazione Madonna della Croce del Monte Sant’ Onofrio nomina del Presidente

Con la presente, l’Associazione Madonna della Croce del Monte Sant’ Onofrio, Associazione senza fini di lucro che cura e sviluppa i noti avvenimenti riguardanti le presunte apparizioni della Vergine Santissima sul monte Sant’Onofrio di Agnone, Comunica che, a seguito delle votazioni svoltesi in modalità telematica il 13/03/2022 per il rinnovo del consiglio direttivo e il 19/03/2022 per la scelta del Presidente dell’Associazione, i risultati delle votazioni hanno individuato per il triennio 2022/2025 come nuovo presidente la prof.ssa Rita Camperchioli e come componenti il Consiglio Direttivo i sigg: Casciano Nino ,Casciano Loredana, Marolda Antonio, Zarlenga Clemente,Saia Rosetta e Marsili Gianna.

Si porgono distinti saluti a tutta la redazione.

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Rita Camperchioli