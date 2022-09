Transumando con le capre di Valerio - Il Ritorno

: Transumando con le capre di Valerio 2022 – Il Ritorno Con la presente si comunica che l’Associazione APS La Terra organizzatrice della manifestazione “cammina, Molise!” in collaborazione con il Comune di Capracotta e con il Dipartimento di Agraria dell’UniMol, e con l’appoggio dei seguenti comuni attraversati: Vastogirardi, Agnone, Pietrabbondante, Carovilli, Pescolanciano e Civitanova del Sannio, organizza Transumando con le capre di Valerio 2022 - Il Ritorno. Così, come già accaduto gli scorsi 26-27-28 maggio 2022 per la transumanza verso i pascoli estivi di prato Monteforte ai piedi di monte Cavallerizzo, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre affronteremo il ritorno verso i pascoli invernali di Duronia. Insieme lungo il cammino dei padri, l’antica Transumanza, partendo dal comune di Capracotta, passando lungo i segmenti tratturali del Celano-Foggia e del Castel di Sangro-Lucera, si riporteranno le capre alle stalle di Vigne Vecchie ai piedi del monumento naturale regionale del Gigante della Civita di Duronia. Lo scopo è quello di riportare alla luce l’incommensurabile patrimonio storicoculturale che vede la fusione armonica di tradizione, uomo e natura, senza tuttavia alterare gli attuali equilibri fauno-paesaggistici. La Transumanza, infatti, ha il grande pregio nonché potere di ripristinare naturalmente l’habitat adatto alle greggi: è grazie al transito delle stesse che si può operare una “pulizia” del sentiero tratturale privandolo delle specie erbacee infestanti, consentendo così la crescita e la diffusione di quelle piante adatte al pascolo. Saremo di nuovo al fianco di Valerio nel festoso riecheggiare delle Transumanze secolari del Molise che lui – un giovane uomo, un pastore – ha deciso di restituire al territorio e alla comunità, permettendoci così di riscoprire una porzione di territorio tratturale meritevole di cure e valorizzazione per il ricco patrimonio bioculturale che essa custodisce

Valerio Berardo dal 2014 ha scelto di pascolare le greggi in Molise, più precisamente a Duronia, luogo attraversato dai tratturi e dall’antica tradizione della Transumanza. Giovani come lui non ce ne sono tanti e incontrarli arricchisce l’esistenza di ognuno, perché da persone così c’è tanto da imparare. Classe 1986, nato a Roma da genitori molisani, ha intrapreso un percorso di studi prima e lavorativo poi, con esperienze a Roma ed in Australia. Valerio, però, non ha trovato appagamento nella consuetudine del mercato lavorativo, nello stress e nella frenesia urbana. Ha scelto di ritornare nella sua terra, di rimettersi in contatto con le radici e il sapere dei padri. Così da qualche anno pascola le capre a Duronia, in costante contatto con la natura, parte integrante del processo economico e produttivo locale. È intorno a questa storia forte ed alla tradizione millenaria che coinvolge greggi e territorio, mettendo da sempre in movimento uomini e animali, che l’APS La Terra ha pensato di riproporre un breve tratto del lungo cammino transumante di cui Valerio ci ha narrato a lungo, trasmettendoci tutta la passione che lo anima. Contiamo sulla collaborazione attiva dei “media” per una efficace diffusione del programma di questa manifestazione al suo primo anno di vita.