Geronimo Stilton visita la Fonderia Marinelli. Viaggio alla scoperta dell'Italia. Mille Meraviglie. Edizioni Piemme

Geronimo Stilton è un topo molto particolare: innanzitutto è coltissimo, essendo laureato in Topologia della Letteratura Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata; poi è famoso, perché è protagonista di una serie di libri per #bambini; infine è curioso, quindi si spinge in avventure in giro per il mondo alla scoperta di misteri e curiosità.

Ecco, in una di queste avventure è finito ad #Agnone, il “paese delle campane”, per scoprire proprio il luogo dove esse nascono: la nostra #fonderia.

Siamo felicissimi di averlo ospitato e che insieme a lui siamo finiti su un libro!

Si tratta del volume “Mille Meraviglie – Viaggio alla scoperta dell’Italia”, stampato, distribuito ed oggi disponibile anche presso la nostra fonderia. È realizzato da Edizioni Piemme per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’obiettivo di questo libro è avvicinare le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo alle tante bellezze artistiche e culturali dell’Italia. Il volume è realizzato in italiano, francese, inglese e spagnolo, ed è anche distribuito attraverso la rete delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di Cultura, come strumento promozionale nell’ambito delle attività promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a favore della cultura italiana.

#pontificiafonderiamarinelli#storia #agnone #museo #cultura