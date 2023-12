Il Fire-Folk festival accende il Teatro Italo Argentino di Agnone

Bella e coinvolgente serata al teatro Italo Argentino di Agnone. Oggi 15 dicembre si è svolto il Fire-Folk Festival. Molti paesi erano presenti ad animare il teatro che ha visto una ampia partecipazione di pubblico. La serata, dopo una breve presentazione da parte dello studioso di tradizioni popolari, Domenico Meo, è decollata velocemente grazie anche alla conduzione del bravo e grande conoscitore di tradizioni, Bruno Cerimele, uno dei componenti storici del gruppo folklorico agnonese. Domenico Meo in apertura ha presentato le contrade agnonesi, i cui componenti sono i veri animatori di molte iniziative ed eventi agnonesi, con i loro costumi e i loro simbolici gonfaloni. In sala tra gli ospti era presente Carmine Valentino Mosesso, il bravo poeta contadino di Castel del Giudice. Guarda l'intervista https://fb.watch/oYDEPa5McX/

I gruppi che si sono esibiti alla prima edizione del FireFolk Festival sono stati

Sul palco si sono avvicendati ragazzi, ragazze che con orgoglio indossavano antichi e preziosi costumi, accompagnati nei loro balli da bravi musicisti. I balli tutti raffiguranti momenti di vita quotidiana, di divertimento collettivo, di seduzione amorosa, di gioco, di lavoro.