Il Cammino della Campana: Un'iniziativa Culturale, Spirituale e Turistica che unisce Montagna e Mare

Oggi, presso l'aula consiliare di Palazzo San Francesco, è stata presentata l'iniziativa del "Cammino della Campana", frutto della collaborazione tra l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e la Pontificia Fonderia Marinelli. Questo ambizioso progetto coinvolge il Museo Internazionale della Campana, situato all'interno della Fonderia di Agnone (Isernia), e mira a unire la montagna con il mare.

Durante l'evento, il Commissario straordinario dell'Aast, Remo Di Giandomenico, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa anche in chiave turistica, evidenziando la necessità di "fare rete" con le imprese locali per promuovere il territorio e le sue tradizioni. Tra i presenti c'erano anche i sindaci di Agnone, Trivento e Roccavivara, insieme ai membri della famiglia Marinelli.

Il "Cammino della Campana" non si limita a un percorso culturale, ma è profondamente legato al Giubileo. In occasione di questo evento, la Fonderia Marinelli ha realizzato una campana in regalo per Papa Francesco. Questa campana, fusa l'anno scorso e benedetta da Monsignor Fisichella ad Agnone, sarà portata a Roma per annunciare il Giubileo.

In questo ambito si inserisce il cammino che si snoderà attraverso 11 paesi, partendo da Agnone e seguendo il corso del fiume Trigno fino a Termoli. Questa iniziativa rappresenta una fusione di spiritualità, cultura e turismo, contribuendo a rafforzare l'identità e la tradizione del territorio. Invita i pellegrini a vivere un'esperienza unica e coinvolgente, unendo le comunità montane con la bellezza della costa adriatica.