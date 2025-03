Rallegramenti: Azzurra Porrone dottoressa in Economia e Management

Ieri 11 marzo 2025 , un fausto giorno agognato, per la nostra giovanissima concittadina, Azzurra Maria Ester Porrone che, presso la prestigiosa ed antica Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito la laurea triennale in Economia e Management , corso di Scienze aziendali, discutendo una impegnativa tesi, in materia antitrust dal titolo – “Abuso di posizione dominante nel mercato del gas: il caso dell’ex monopolista Eni”, con relatore la Prof.ssa Valentina Peruzzi.

La candidata ha svolto un lavoro eccellente, ripercorrendo tutte le tappe del monopolio del gas in un contesto storico/economico, nonché sociale . facendo emergere tutto il percorso di creazione dell’Eni, e della sua trasformazione da Ente Nazionale Idrocarburi ad Eni S.p.A. esaltando l’imperiosa figura del suo lungimirante fondatore Enrico Mattei, per poi addentrarsi nelle normative e nella giurisprudenza e nella dottrina, caratterizzanti dapprima il regime di monopolio e poi della liberalizzazione del mercato, analizzando la casistica dei rischi e delle sanzioni applicate dall’Antitrust, in tema di abuso di posizione dominante.

La suddetta candidata ha discusso la relativa tesi in maniera determinata e convincente e ricevendo l’apprezzamento della Commissione.

La giornata poi si è delineata nel tripudio dei festeggiamenti susseguenti alla proclamazione a “dottori” dei numerosi candidati…….

In particolare Azzurra con il lungo stuolo di amici e parenti ha omaggiato i presenti con un gustoso aperitivo, rimandando i festeggiamenti veri in quel di Agnone, successivamente.

Nella prefazione della tesi di Azzurra, le sue dediche più significative: “A chi ha lasciato un vuoto nel mio cuore , ma vivrà per sempre nella mia anima. A chi non respira più con me ma continua a vivere al mio fianco. A Nonna Maria e Cristina.”

Infine la chiusura della medesima con i ringraziamenti:

“Un grazie ai nonni Emilia e Guglielmo, che mi hanno insegnato che il duro lavoro paga sempre…”

A Nonna Maria, “ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale e adesso che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro viaggio . il mio dura tuttora, mentre tu continui a vivere nella mia anima, accompagnandomi in questo folle viaggio che è la vita. Saresti stata fiera di me, mi manchi immensamente”.

“Alla mia famiglia, a Mamma, Papà e Maristella, siete e sarete sempre il mio punto fermo in questo mondo di incertezze, a voi devo tutto.”

“Anche tu Azzurra sarai sempre il nostro baluardo nell’uragano della vita con il tuo vigore , la tua classe, la tua grinta, la tua propensione a non cedere e non mollare mai. Grazie, per la gioia che ci hai regalato, siamo e saremo sempre orgogliosi di te, del tuo talento, della tua determinazione unica, che partono dalla consapevolezza nei propri mezzi! “ Questa la replica della famiglia.

Auguri, dunque, dalla Redazione alla neo dottoressa Azzurra Porrone, ai suoi genitori, gli avv.ti Paolo e Maria Giulia , alla sorella Maristella, agli zii, ai nonni, (anche quelli che guardano dal cielo) ed ai parenti ed amici tutti.

Un plauso, in particolare ad Azzurra per aver dato con tenacia il suo input alla cultura agnonese , nel segno della consolidata tradizione di Famiglia; ad Maiora per un futuro Azzurro , come il suo nome, ricco di successi ed inebriante!