Capracotta: "Floralia-Flusasia in Molise": Antiche celebrazioni e sapori della primavera dal 27 aprile al 4 maggio

Molise – La seconda edizione di "Floralia-Flusasia in Molise" si prepara a celebrare l'antichissima festa osco-sannita della vegetazione e l'attualità della Tavola Osca di Capracotta-Agnone con un ricco calendario di eventi che si snoderanno dal 27 aprile al 4 maggio 2025 in diverse località del Molise. La manifestazione, promossa da Causer e Casa delle Erbe di Capracotta con la cura del "Circolo Irene e Lucia di Millione", offre un'immersione nella cultura, nelle tradizioni e nei sapori autentici della regione.

Un programma tra natura, storia e gusto:

La manifestazione prenderà il via domenica 27 aprile a Capracotta, presso la Società Pastori e Artigiani a Monte Capraro. La giornata prevede una visita ai suggestivi angoli del paese al mattino, seguita da un'escursione didattica nella Foresta di Monte Capraro (con pranzo al sacco) e si concluderà con un "Past-Art: merenda letteraria" nel tardo pomeriggio, invitando i partecipanti a portare un libro da condividere.

Lunedì 28 aprile ci si sposterà a Matrice (CB), presso la Biblioteca Zampini, per un incontro culturale con la degustazione-cena "Sul Rosmarino con degustazione-cena".

Martedì 29 aprile sarà la volta di Montagano (CB), con un riconoscimento alle Erbe Spontanee presso il Palazzo Comunale, accompagnato da una degustazione.

Mercoledì 30 aprile, Vinchiaturo (CB) ospiterà, sempre presso il Palazzo Comunale, una conferenza dedicata a "Le virtù del Rosmarino" con una successiva degustazione.

Il Primo Maggio si tornerà a Capracotta, con una mattinata dedicata alla visita degli angoli del paese e un'escursione nella Foresta di Monte Campo (con pranzo al sacco). Il pomeriggio sarà dedicato alla cultura presso la Casa della Cultura, con la presentazione del libro di F.P. Tanzi "Tre vite, un destino".

Venerdì 2 maggio, Campobasso accoglierà Michele Meomartino presso la Bibliomediateca Comunale per la presentazione del suo libro "Elogio della sobrietà".

La conclusione della manifestazione è prevista per sabato 3 e domenica 4 maggio a Capracotta, presso Ortica e Aglio Orsino - Laboratorio teorico pratico. Michele Meomartino condurrà un laboratorio teorico pratico dedicato alla raccolta e alle diverse preparazioni culinarie con degustazione.

Un invito a scoprire il cuore del Molise:

"Floralia-Flusasia in Molise" si presenta come un'occasione imperdibile per immergersi nelle radici culturali del territorio, scoprire le bellezze naturali del Molise e deliziare il palato con i sapori autentici della sua tradizione culinaria. Gli eventi, pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico, offrono un mix di storia, natura, arte e gastronomia, invitando a vivere appieno il cuore verde d'Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Antonio D'Andrea al numero 333.1006671. L'offerta è libera. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/A/allegato-floraria.pdf



Presentazione

L'antica festa della Vegetazione e dei Fiori, Floralia a Roma, derivava dalla più antica festa italica, Flusasia, (vedi Tavola Osca e la sacra Dea Kerres) che a sua volta era una eco delle antiche celebrazioni nella Grecia dei nativi Pelasgi — quindi prima dell'invasione dei bellicosi predoni Elleni indoeuropei- ove si celebravano sia la Natura selvatica, in particolare, che il Latte Materno, doni preziosi e sacri perche' nutrivano tutta l'umanità.

Molti reperti di queste ricorrenze sono stati trovati nell'Isola di Creta che resistette più a lungo alle invasioni che distrussero e tentarono di cancellare o travisare gli antichi riti e feste verso la Grande Madre Natura con i suoi cicli in risonanza con il ciclo lunare e il ciclo mestruale delle donne. Anche quest'ultimo considerato sacro, poi immondo dalle religioni patriarcali.

A Roma antica con l'avvento del potere ipermaschilista, militarista e colonialista anche quelle feste e ricorrenze furono fatte degenere in orge e ubriacature che assieme ad altre feste e in particolare con i devastanti "ludi" giochi circensi e l'enfasi sui gladiatori ottundevano e corrompevano gli animi dei maschi, abbrutendoli. Da qui il famoso detto: Panem e Circenses.

Come ludoscuola di "vivere con cura" proponiamo e rilanciamo questa ricorrenza con celebrazioni e feste —vedi programma-, consapevoli che ora come ora c'è necessità di una vasta e capillare alfabetizzazione sulla Natura e quindi auspichiamo che nascano mille corsi, laboratori, conferenze, seminari e studi permanenti su tutti gli aspetti e fenomeni della Natura (p.e. botanica, geografia, erboristeria, medicine naturali della salute, terapie dolci, foresta terapia..). Così facendo i paesi e/o borghi dell'entroterra e soprattutto le nuove Masserie/fattorie Ecologiche e i Tratturi diverrebbero veri centri ove imparare di tutto e di più col metodo Montessori —e per tutte le età- e coniugando grande economia domestica-conviviale e del benessere con economia circolare e di mercato etico e solidale.

Invito a leggere alcuni libri indispensabili per comprendere quanto scritto: Marija Gimbutas: ll Linguaggio della Dea Alfredo Cattabiani: Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante AAVV. L'Erba rio di Barba nera Jutta Voss. La Luna Nera E il sito: "La scuola delle donne" Un cordiale saluto. Antonio Di seguito da WhatsApp stralci usciti su Wikipedia e altri siti