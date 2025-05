Tiro con l’arco tra i boschi di Trivento: grande partecipazione alla XIII edizione della Gara Interregionale

In uno scenario da fiaba, immersi nel verde di un bosco privato a pochi passi dal centro abitato di Trivento, si è svolta domenica 11 maggio la XIII edizione della Gara Interregionale di Tiro con l’arco, valida anche come Campionato Regionale di specialità Tiro di Campagna. L’evento, promosso dall’ASD Polisportiva Pegasus in collaborazione con il Comitato Provinciale ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP) di Campobasso, ha visto la partecipazione di numerosi arcieri provenienti da Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, tra cui anche diversi Campioni Regionali in carica.

La gara si è svolta su un percorso tecnico e immersivo di 24 piazzole, 12 delle quali a distanza conosciuta e le altre 12 a distanza sconosciuta, mettendo alla prova abilità, concentrazione e prontezza degli atleti. Il tracciato, distribuito tra alberi, dislivelli e scorci naturali, ha offerto una vera e propria esperienza immersiva, tanto per gli atleti quanto per il pubblico.

A distinguersi è stata in particolare la squadra di casa, la Polisportiva Pegasus, che ha ottenuto risultati straordinari sotto la guida esperta e appassionata del tecnico Pierluigi Fierro. Da oltre vent’anni punto di riferimento nel panorama arcieristico regionale, Fierro ha saputo preparare i suoi atleti con competenza e dedizione, portandoli a conquistare ben cinque titoli regionali e un importante argento:

* Manuel Florio: medaglia d’oro (arco olimpico senior maschile)



* ⁠Domenico Del Castello: medaglia d’oro (arco compound senior maschile)

* ⁠Jessica Kaur: medaglia d’oro (arco compound ragazze femminile)

* ⁠Ramandeep Kaur: medaglia d’oro (arco nudo senior femminile)

* ⁠Sofia Toscano: medaglia d’oro (arco nudo junior femminile)

* ⁠Benedetto Parisi: medaglia d’argento (arco compound senior maschile)

L’impegno di Fierro nel valorizzare il talento giovanile e nel trasmettere i valori dello sport ha dato frutti visibili, contribuendo in modo determinante alla crescita della società e del movimento arcieristico locale.

Un momento particolarmente sentito si è tenuto proprio durante la cerimonia di chiusura, alla quale hanno preso parte il presidente provinciale ANSMeS Igino Tomasso e l’avv. Concetta Petrossi, figlia di Mariannina Fierro, alla cui memoria la gara è intitolata da ben tredici anni. Un ricordo vivo, che ogni edizione rinnova con emozione e rispetto.

Anche quest’anno, la gara ha saputo unire sport e territorio, passione e memoria, confermando Trivento come punto di riferimento per gli amanti del tiro con l’arco e per tutti coloro che credono nei valori più autentici dello sport.