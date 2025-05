Giornata Plastic Free a Cercemaggiore: raccolti 200kg di rifiuti

L’incessante attività dei referenti e dei volontari si allarga a macchia d’olio, sempre per la tutela dell’ambiente e anche in un’ottica di aggregazione sociale.

Tanto è vero che nei giorni scorsi è stato sottoscritto il protocollo d’intesa quinquennale tra il Comune di Cercemaggiore e Plastic Free Onlus, alla presenza del Sindaco Gino Donnino Mascia e il Referente regionale Avv. Giuseppe Fabbiano, per rinnovare una collaborazione già in essere e gettare le basi per nuove iniziative.

Detto fatto!

Questa mattina Cercemaggiore si è risvegliata con una foltapartecipazione di volontari per la passeggiata ecologica, organizzata dalla Referente locale Samanta Stabile con la preziosacollaborazione del Comune di Cercemaggiore e della Proloco di Cercemaggiore. Circa 50 partecipanti armati di guanti e tanta buona volontà si sono cimentati nella prima passeggiata Plastic Free e il risultato, purtroppo, non ha deluso i partecipanti:pneumatici abbandonati, carcasse di auto e rifiuti di varia naturaper un totale di circa 200 kg.

A pochi giorni dalla maxi bonifica di oltre 120 pneumatici abbandonati, che ha interessato le aree limitrofe al capoluogo ed alla quale ha partecipato anche Plastic Free Molise, sta a dimostrare che il nostro territorio non è esente da inciviltà e inquinamento.

Il cambiamento auspicato parte dal basso, dalle azioni quotidiane,dalle sensibilizzazioni e anche da iniziative come queste, con lo scopo di creare una “massa critica” e di modificare i comportamenti; al tempo stesso, però, è necessario un interventomassiccio degli organi preposti attraverso sanzioni adeguate verso coloro che si macchiano del reato di abbandono (perchél’abbandono di rifiuti, secondo l’art. 255 del Testo Unico Ambientale, è un reato contravvenzionale punito con l’ammenda).

Per questo motivo solamente insieme si riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati e solamente uniti riusciremo a cambiare le sorti del nostro Pianete, perché non esiste un piano b.