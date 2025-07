Petrella Tifernina: Al Via il Bando per la Gestione dell’Ex Rifugio Forestale di Castel di Rocca

PETRELLA TIFERNINA - BANDO DI GARA DI CONCESSIONE IN USO PER LA GESTIONE DELL’EX RIFUGIO FORESTALE CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI ED AREA PIC-NIC NEL COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA IN LOCALITA’ CASTEL DI ROCCA CON LA RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE. Il Comune di Petrella Tifernina con Determinazione n. 201 del 11/07/2025 ha approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione in uso per la gestione dell’immobile denominato “ex Rifugio Forestale”, degli annessi servizi igienici ed area pic-nic, sito all'interno del “bosco Castel Di Rocca”, con la relativa custodia e manutenzione.

PETRELLA TIFERNINA. E’ interesse dell’Amministrazione comunale, guidata da Alessandro Amoroso, di concedere in uso la gestione l’immobile denominato “ex Rifugio Forestale”, da destinare ad attività di accoglienza, ristoro e socializzazione, garantendo la relativa custodia e manutenzione del bene stesso, per la durata di anni 15 (quindici). L’intento è quello di valorizzare l’area naturalistica denominata “bosco Castel Di Rocca” al fine di favorire lo sviluppo turistico ed economico dell’intero ambito comunale. Potranno partecipare all'Avviso: imprese individuali, società, associazioni, istituzioni sociali private ed altri soggetti del Terzo Settore, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta a mezzo PEC all’indirizzo: comune.petrellatifernina@pec.it, entro le ore 14:00 del giorno 14/08/2025. L’offerta dovrà avere come oggetto

“OFFERTA PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMNETO DELLA CONCESSIONE IN USO PER LA GESTIONE DELL’EX RIFUGIO FORESTALE CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI ED AREA PIC-NIC CON LA RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE”. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comune.petrellatifernina.cb.it/petrella/po/mostra_news.php?id=185&area=H Comune di Petrella Tifernina Ufficio Tecnico 0874/745144 comune.petrellatifernina@pec.it comune@comune.petrellatifernina.cb.it