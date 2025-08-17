Rifiuti abbandonati a Prato Gentile: l’amaro sfogo del sindaco Paglione

Capracotta – L’altopiano di Prato Gentile, uno dei luoghi simbolo dell’Alto Molise, è stato ancora una volta vittima dell’inciviltà. A denunciarlo è stato il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che sui propri canali social ha condiviso immagini eloquenti dei rifiuti lasciati tra i prati e i boschi dell’area.

“Prato Gentile è il luogo dell’anima di tutti. Nessuno ha il diritto di maltrattarlo o riempirlo di rifiuti”, ha scritto il primo cittadino, esprimendo rammarico e indignazione per lo stato in cui è stato trovato l’altopiano.

Paglione ha sottolineato come il rispetto dell’ambiente non debba mai essere dato per scontato: “Serve educazione e rispetto per quei luoghi che vi accolgono quando avete bisogno di rigenerare corpo e spirito. Scene come quella vista oggi feriscono tutti, non solo chi ha il compito di custodirli”.

Un appello, dunque, non solo a mantenere pulito un patrimonio naturalistico di grande valore, ma anche a considerarlo parte integrante dell’identità collettiva. Prato Gentile, rinomato per le sue piste da sci di fondo e meta privilegiata di escursionisti e turisti, resta uno dei gioielli più preziosi del territorio molisano, che merita – come ricorda il sindaco – rispetto e cura quotidiana.