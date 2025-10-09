Il Prefetto Montella in visita istituzionale presso il Comune di Bagnoli del Trigno

Nel percorso di visite istituzionali presso i Comuni della provincia, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha fatto visita, stamattina, al Comune di Bagnoli del Trigno, ove Ã¨ stato accolto, in un clima di viva cordialitÃ ed ospitalitÃ , dal Sindaco Giancarlo Ianiero, da rappresentanti dellâ€™Amministrazione comunale e della locale Stazione dellâ€™Arma dei Carabinieri. Lâ€™incontro con gli amministratori locali ha avuto lâ€™obiettivo di testimoniare la vicinanza delle Istituzioni alle piccole realtÃ territoriali, rinsaldando i reciproci rapporti di collaborazione.

Lâ€™attivitÃ in parola Ã¨ stata fortemente voluta dal Prefetto, nella consapevolezza che il proprio ruolo â€“ inteso quale cerniera tra il Governo centrale e la periferia â€“ non puÃ² prescindere dalla concreta conoscenza del territorio in cui opera e dalle sue esigenze. Il Prefetto si Ã¨ intrattenuto a lungo con il Sindaco, gli amministratori locali ed i funzionari comunali esaminando le peculiaritÃ del territorio, i suoi punti di forza e le sue criticitÃ .

Il Sindaco ha sottolineato che a differenza di molti altri Comuni della provincia, Bagnoli del Trigno non risente particolarmente del fenomeno dello spopolamento e ciÃ², anche grazie alla presenza di una importante realtÃ imprenditoriale che, oltre ad implementare i livelli occupazionali, Ã¨ in grado di assumere un ruolo centrale nellâ€™accelerazione dellâ€™economia e rappresentare un importante volano di sviluppo e di rilancio dellâ€™intera area.

Lâ€™esperienza presso il Comune di Bagnoli del Trigno ha tuttavia, confermato alcune delle problematiche giÃ riscontrate negli altri Comuni visitati durante le tappe del tour istituzionale in Alto Molise: la difficoltÃ da parte delle Amministrazioni locali a garantire la continuitÃ dei servizi, con particolare riguardo allâ€™assistenza sanitaria e alla viabilitÃ locale, il cui stato influisce negativamente anche sulla fruibilitÃ del territorio da parte dei consistenti flussi turistici presenti nella zona prevalentemente durante la stagione estiva. Su queste tematiche il Prefetto ha ribadito la necessitÃ di rafforzare la governance locale, promuovendo forme di collaborazione multilivello, in modo da creare sinergiche azioni tese al miglioramento delle condizioni di vivibilitÃ .

Il Prefetto, nel congedarsi, ha assicurato al Sindaco la massima attenzione allâ€™entroterra ed alle esigenze di tutta la comunitÃ dellâ€™area, esprimendo, altresÃ¬, un significativo apprezzamento per gli sforzi posti in essere dallâ€™amministrazione comunale in ordine agli investimenti in infrastrutture e turismo che promuovono lo sviluppo del territorio.

Isernia, 9 ottobre 2025