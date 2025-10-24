Guardia di Finanza. Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri – anno 2025.

È indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri così ripartiti:
a) n. 1.765 del contingente ordinario di cui:
(1) n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;
(2) n. 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.)”;
(3) n. 1561 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui:
(a) n. 1.093 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
(b) n. 468 agli altri cittadini italiani;
b) n. 220 del contingente di mare di cui:
(1) n. 154 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue:
(a) n. 60 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;
(b) n. 63 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;
(c) n. 31 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”;
(2) n. 66 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue:
(a) n. 26 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;
(b) n. 27 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;
(c) n. 13 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.
Ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e degli ulteriori requisiti di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:
a) n. 1 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (1);
b) n. 5 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2);
c) n. 14 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (3)(b).
Area geografica: Nazionale
Valutazione: Per titoli ed esami
Stato: Aperto
Data apertura candidature: 22 Ottobre 2025 10:51
Data chiusura candidature: 21 Novembre 2025 12:00
Numero di posti: 1985
Ente di riferimento: Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento Roma
Link al sito della PA: https://concorsi.gdf.gov.it/index.aspx
Bando/Avviso e Allegati: