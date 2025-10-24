Guardia di Finanza. Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri – anno 2025.

È indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri così ripartiti:

a) n. 1.765 del contingente ordinario di cui:

(1) n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

(2) n. 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.)”;

(3) n. 1561 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui:

(a) n. 1.093 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(b) n. 468 agli altri cittadini italiani;

b) n. 220 del contingente di mare di cui:

(1) n. 154 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue:

(a) n. 60 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 63 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 31 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”;

(2) n. 66 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue:

(a) n. 26 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 27 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 13 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

Ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e degli ulteriori requisiti di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:

a) n. 1 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (1);

b) n. 5 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2);

c) n. 14 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (3)(b).