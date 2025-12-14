Musica e energia arriva“DIE IV – AVA”: una grande festa organizzata dai ragazzi delle classi quinte degli Istituti Superiori di Agnone

Grande attesa ad Agnone per uno degli eventi più attesi dell’anno. I ragazzi delle classi quinte degli Istituti Superiori di Agnone presentano “DIE IV – AVA”, una serata speciale all’insegna della musica e del divertimento che promette di trasformare il Palasport in un vero e proprio palcoscenico di emozioni.

L’appuntamento è fissato per domenica 29 dicembre 2025, presso il Palasport di Agnone, con inizio alle ore 23.00. Protagonista assoluto della notte sarà AVA, nome di punta della scena musicale, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua energia e il suo stile inconfondibile.

Ad arricchire ulteriormente la serata ci saranno altri ospiti d’eccezione: Francesco De Luca, insieme a Erasmo dp & Young P8, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più dinamico e coinvolgente, offrendo una selezione musicale pensata per far ballare il pubblico fino a tarda notte.

L’evento è realizzato con il supporto di EM Live Management, a conferma dell’organizzazione e della qualità della produzione. “DIE IV – AVA” rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante iniziativa promossa dai giovani studenti del territorio, capaci di portare ad Agnone un appuntamento di grande richiamo.

Una notte da segnare in agenda, tra musica, spettacolo e voglia di stare insieme, per chiudere l’anno nel migliore dei modi.