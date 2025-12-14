Trivento, il Natale entra nel vivo tra arte, bellezza ed esperienze immersive

Dopo il successo di “Luci al Borgo”, che lo scorso 7 dicembre ha acceso ufficialmente il Natale triventino, il centro storico è tornato ad animarsi da ieri, sabato 13 dicembre.

Oggi prosegue il programma dell’Associazione Centro Storico Trivento “Esperienze ed esposizioni 2025”, che accompagnerà residenti e visitatori nei fine settimana fino al 4 gennaio 2026 (sabato e domenica dalle 16 alle 19). A fare da scenografia naturale al percorso è la monumentale Scalinata di San Nicola, accesa da una suggestiva illuminazione e impreziosita da alberi di luce.

Tra le esperienze più suggestive il presepe artistico con voci narranti, allestito in un’abitazione di vico Gianserra (traversa di via Roma), capace di creare un’atmosfera intensa, e il Cinema sferico allestito in Largo Scarano, con una modalità di fruizione innovativa e immersiva. Presso l’ex sede comunale di via Torretta trovano spazio le mostre di Tanja Mastroiacovo, “Sgarrupata apparenza”, e di Cristina Mastroiacovo, “CrisMas crochet: tela, filo e magia”, due esposizioni che dialogano con l’identità del borgo e ne arricchiscono l’offerta culturale.

A completare il percorso, la visita guidata al Museo diocesano d’arte sacra, in piazza Cattedrale, visitabile al costo simbolico di 2 euro (ingresso gratuito per i bambini). Chi sceglierà di trascorrere più tempo a Trivento potrà inoltre ammirare la Cattedrale, l’atmosfera raccolta della Cripta e vivere il centro storico in modo più lento e partecipato.

Il centro storico e il borgo nuovo brillano di luci grazie all’impegno economico dell’Associazione Centro Storico. Con “Esperienze ed esposizioni 2025” il Natale entra nel vivo, trasformando il borgo antico in uno spazio di accoglienza, cultura ed emozione condivisa.