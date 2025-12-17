Cambio drastico del tempo: maltempo in arrivo e Natale a rischio sullâ€™Italia

Tra il weekend e lâ€™inizio della settimana di Natale si verificherÃ un forte cambiamento della situazione meteo.

Unâ€™area di alta pressione si spingerÃ verso le alte latitudini (Nord Europa) e questo movimento romperÃ il normale flusso delle perturbazioni atlantiche. Di conseguenza, le perturbazioni non scorreranno piÃ¹ da ovest verso est, ma verranno deviate verso sud, andando a interessare lâ€™Europa occidentale.

Un vortice di bassa pressione, attualmente vicino al Regno Unito, si sposterÃ verso la Spagna entro lunedÃ¬. Questo provocherÃ un deciso peggioramento del tempo su tutto il Mediterraneo centro-occidentale.

Anche lâ€™Italia sarÃ coinvolta, con nuove piogge simili a quelle che stiamo osservando in queste ore. Tuttavia, la differenza principale rispetto alla situazione attuale Ã¨ che dopo questo passaggio la circolazione atmosferica cambierÃ in modo piÃ¹ duraturo.

Infatti, subito dopo si aprirÃ un canale di aria fredda di origine artica che dal Nord-Est europeo si estenderÃ verso sud-ovest. Queste correnti fredde favoriranno la formazione di nuove depressioni sullâ€™Europa occidentale e sul Mediterraneo, causando tempo instabile e perturbato anche durante il periodo natalizio, Italia compresa.

Prima perÃ², Ã¨ utile analizzare nel dettaglio cosa accadrÃ nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana.

METEO SABATO: Nord, nebbie e nubi basse tra Liguria e Valpadana. Qualche debole nevicata sulle Alpi occidentali. PiÃ¹ sole su Alpi e Prealpi centro orientali. Centro, nuvoloso lungo l'Adriatico con qualche sporadico fenomeno, piÃ¹ soleggiato altrove salvo nubi sull'alta Toscana. Sud, rovesci e temporali tra Sicilia e Calabria ionica in graduale attenuazione, variabilitÃ altrove. Temperature stabili o in lieve calo al Sud. Venti orientali anche tesi sui Canali. Mari mossi o molto mossi i Canali.

METEO DOMENICA: Nord, nubi in aumento al Nordovest con nevicate sulle Alpi occidentali e rovesci entro sera tra Liguria e basso Piemonte, tra nubi basse e nebbie altrove. Centro, residui addensamenti lungo l'Adriatico senza fenomeni, piÃ¹ sole sull'area tirrenica ma con nubi in aumento entro sera sulla Toscana. Sud, peggiora in Sardegna con rovesci e temporali, ancora instabile tra Sicilia orientale e Calabria ionica. PiÃ¹ sole altrove. Temperature stabili. Venti orientali o sud orientali deboli. Mari poco mossi o mossi.



METEO 22-23 DICEMBRE: peggioramento ulteriore sull'Italia con piogge, temporali e venti forti ciclonici. Neve sulle Alpi a quote medie.