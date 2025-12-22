Pietrabbondante divino: il Natale si accende tra cantine, vino e poesia

Il prossimo 28 dicembre 2025 torna “Pietrabbondante divino”, Cantine di Natale. L’occasione è di quelle ghiotte e affascinanti per godere della bellezza del paese altomolisano, che svetta con i suoi oltre mille metri d’altitudine, nell’incanto dell’inverno e dei giorni di Natale, ma anche per assaporare ottimi vini accostati a pietanze e cibi del territorio, il tutto accompagnato dalla buona musica, dalla poesia, dall’arte, dalle attrazioni e dal divertimento. Il percorso enogastronomico si snoda lungo il corso principale, Corso Sannitico, e prende il via dopo l’annuale e caldo rito, nella piazza principale del paese, della accensione della grande fiaccola, la ‘ndoccia, di ginestra e abete bianco

La tradizione richiama all’accoglimento della stagione invernale e della nascita di Gesù, faro della cristianità. Alle 19:30 è prevista l’apertura delle cantine, nelle quali esperti sommelier faranno sorseggiare vini delle migliori cantine molisane. Il menù prevede: ‘r squatton (acqua di cottura della pasta in cui viene versato del vino, la tradizione vuole che sia un toccasana per i malanni invernali), penne al tartufo locale, ‘r sfritt (soffritto di maiale), tris di formaggi dell’Alto Molise, degustazione miele, scrpelle (frittelle di pasta coperte di zucchero). Ad animare la serata numerose attrazioni per bambini, spettacoli di fuoco, Grinch, Babbo Natale, elfi e farfalle luminose. Verrà anche allestito un mercatino di hobbistica e artigianato.

Ci sarà inoltre una cantina letteraria, al cui interno i poeti Andrea Cacciavillani, Anna Maria Di Pietro, Carmine Mosesso, Tiberio La Rocca e Greta Rodan declameranno versi, accompagnati dal chitarrista Florindo Vitullo, le piccole opere realizzate al momento da Greta Rodan verranno donate ai visitatori. La cantina letteraria è nata da una intuizione di Luigi Antenucci. Lungo il corso, le note del sassofonista Daniele Galuppo daranno più intensità alla manifestazione, già suggestiva.

Un duo di musica popolare creerà poi l’atmosfera per danze e canti che coinvolgano tutti. “Pietrabbondante divino” Cantine di Natale è una iniziativa della Associazione Pietrabbondante nel cuore, di cui è presidente Nunzio Di Pasquo.