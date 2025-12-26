Natale con la Polizia di Stato: doni e auguri ai ragazzi della Cooperativa "L.A.I. â€“ Lavoro Anch'Io"

Per il Natale gli agenti della Squadra Volante della Questura di Isernia hanno fatto visita ai giovani della Cooperativa "L.A.I. â€“ Lavoro Anch'Io", portando con sÃ© doni e un sincero augurio di buone feste.

L'incontro, divenuto ormai un appuntamento tradizionale, ha rappresentato un momento di grande gioia ed emozione per i ragazzi diversamente abili che da tempo nutrono un affetto speciale per la Polizia di Stato. La cooperativa, da anni, si impegna a promuovere l'integrazione lavorativa e sociale delle persone con disabilitÃ , favorendone l'autonomia attraverso percorsi riabilitativi e di terapia occupazionale, vero motivo d'orgoglio per l'intera comunitÃ isernina.

L'arrivo della Volante, con le inconfondibili luci blu, ha suscitato entusiasmo e commozione. Insieme agli agenti, i ragazzi hanno addobbato l'albero di Natale con una speciale pallina raffigurante il logo della Polizia di Stato, simbolo dell'amicizia e della vicinanza tra l'Istituzione e la comunitÃ .

Al termine della visita, i giovani della cooperativa hanno omaggiato i poliziotti con manufatti artigianali realizzati da loro stessi, che troveranno posto nei locali della Questura di Isernia come segno tangibile di affetto e riconoscenza reciproca.

Un'iniziativa semplice ma carica di significato, che rinnova il valore della solidarietÃ e dello spirito natalizio nel segno del motto della Polizia di Stato: #essercisempre.