Il Gruppo Folklorico Rintocco Molisano conclude la lotteria di beneficenza “Rintocchi di Natale” e devolve il ricavato alla Caritas Diocesana di Trivento



Si è conclusa con grande partecipazione e profondo spirito di solidarietà la Lotteria di Beneficenza “Rintocchi di Natale”, promossa dal Gruppo Folklorico Rintocco Molisano di Agnone (IS). Come promesso, il gruppo ha devoluto una parte del ricavato alla Caritas Diocesana di Trivento, sostenendo una causa ritenuta giusta e significativa, su suggerimento di don Alberto Conti, direttore della Caritas.

Il Gruppo Folklorico Rintocco Molisano ha voluto condividere e riportare integralmente una riflessione del gruppo Amici di Capracotta APS,: un invito a vivere il Natale non solo come ricorrenza, ma come responsabilità concreta verso gli ultimi, ispirati dalle parole di don Primo Mazzolari e dall’incontro simbolico con il Bambino che chiede accoglienza.

In segno di trasparenza e gratitudine, il gruppo ha ritenuto doveroso pubblicare copia del versamento effettuato, come ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa: partecipanti, simpatizzanti e sponsor che hanno contribuito con affetto e generosità.

Per il Gruppo Folklorico Rintocco Molisano, questo Natale ha avuto un significato speciale: un Natale che “ha suonato al ritmo del cuore”, unendo tradizione, folklore e solidarietà in un gesto concreto di amore verso il prossimo.

Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dimostrando che la comunità, quando si unisce, può davvero fare la differenza.