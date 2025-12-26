Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Incendio a Vastogirardi: autocarro in fiamme vicino alla stazione ferroviaria storica

Varie
Condividi su:
Nella mattinata di Natale nei pressi della stazione ferroviaria della linea storica Carpinone–Sulmona di VASTOGIRARDI , si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un autocarro appartenente a una ditta boschiva.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una partenza e un’autobotte pompa (ABP) dalla sede centrale di Isernia.
A titolo precauzionale è stato inoltre attivato il Distaccamento di Agnone.

Presenti anche i Carabinieri di Carovilli per gli adempimenti di competenza e la gestione dell’area.

Non si registrano persone coinvolte.

 

 
Condividi su:

Seguici su Facebook