Incendio a Vastogirardi: autocarro in fiamme vicino alla stazione ferroviaria storica

Nella mattinata di Natale nei pressi della stazione ferroviaria della linea storica Carpinone–Sulmona di VASTOGIRARDI , si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un autocarro appartenente a una ditta boschiva.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una partenza e un’autobotte pompa (ABP) dalla sede centrale di Isernia.

A titolo precauzionale è stato inoltre attivato il Distaccamento di Agnone.



Presenti anche i Carabinieri di Carovilli per gli adempimenti di competenza e la gestione dell’area.



Non si registrano persone coinvolte.



