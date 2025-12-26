Oratino rende omaggio a Giuseppe PittÃ  con la targa commemorativa in Corso Umberto

Il 26 dicembre 2025, alle ore 11.00, in Corso Umberto a Oratino, avrÃ luogo la cerimonia di scopertura della targa commemorativa dedicata al poeta, nonchÃ¨ giornalista per oltre 10 anni per TLT Molise Giuseppe PittÃ .

Lâ€™iniziativa intende rendere omaggio a una figura di profondo rilievo culturale e umano, che ha saputo, attraverso la parola poetica, dare voce ai sogni, alle inquietudini e alle speranze della sua terra. PittÃ fu infatti un sognatore autentico, capace di guardare oltre il contingente, e un visionario, la cui sensibilitÃ seppe trasformare lâ€™esperienza quotidiana in riflessione lirica e in orizzonte universale.

La targa, collocata in uno dei luoghi piÃ¹ significativi del paese, vuole essere non solo un segno di memoria, ma anche un invito permanente alla contemplazione, alla creativitÃ e alla fedeltÃ ai valori della poesia e dellâ€™immaginazione, che hanno animato lâ€™opera e la vita di Giuseppe PittÃ .

La comunitÃ tutta Ã¨ chiamata a partecipare a questo momento di raccoglimento e condivisione, affinchÃ© il ricordo del poeta continui a vivere e a ispirare le generazioni future.