Classe 2000: da Agnone ai paesi vicini, una generazione che celebra le proprie radici

I ragazzi del 2000 si ritrovano e festeggiano, dando vita a unâ€™iniziativa dal forte valore simbolico e sociale. Unâ€™occasione speciale che prende il via con la Santa Messa e prosegue con una grande festa in un noto ristorante del territorio, allâ€™insegna dellâ€™amicizia e dei ricordi condivisi.

Sono circa una quarantina i giovani nati nel 2000, in un periodo in cui le nascite non avevano ancora conosciuto il drastico calo degli anni successivi. Un gruppo eterogeneo e unito, composto non solo da ragazzi agnonesi ma anche da giovani provenienti dai paesi limitrofi, come Poggio Sannita e Capracotta, quando le scuole di Agnone rappresentavano un punto di riferimento per tutto il comprensorio.

Questa reunion non Ã¨ solo una festa, ma un momento di appartenenza e di memoria collettiva, che rafforza i legami tra persone e territori e testimonia il desiderio di ritrovarsi, riconoscersi e continuare a sentirsi comunitÃ .