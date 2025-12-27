Pescopennataro, oggi in municipio il matrimonio di una coppia di immigrati accolta nella comunitÃ 

Una giornata di gioia e condivisione quella vissuta oggi a Pescopennataro, dove presso il municipio Ã¨ stato celebrato il matrimonio civile di una coppia di immigrati che negli ultimi anni Ã¨ entrata a far parte della comunitÃ locale. La cerimonia, semplice ma molto partecipata, ha rappresentato un momento significativo di integrazione e di vita condivisa.

Dopo lo scambio delle promesse nella sala comunale, i festeggiamenti sono proseguiti con un ricco buffet, occasione di incontro tra gli sposi, i rappresentanti dellâ€™amministrazione comunale, gli operatori e numerosi cittadini. Un momento di festa che ha coinvolto lâ€™intero paese, testimoniando il forte legame creatosi nel tempo tra la coppia e la comunitÃ di Pescopennataro.

Il matrimonio si inserisce in un percorso di accoglienza e integrazione che il Comune porta avanti da anni, ma oggi lâ€™attenzione Ã¨ tutta per gli sposi e per il valore simbolico di una nuova famiglia che sceglie di costruire il proprio futuro sul territorio.

Il sindaco Pompilio Sciulli ha voluto esprimere la propria soddisfazione per lâ€™evento:

Â«Oggi non celebriamo solo un matrimonio, ma una storia di integrazione e di fiducia reciproca. Ãˆ bello vedere il municipio animarsi di sorrisi e di festa, segno di una comunitÃ viva e accoglienteÂ».

Con la cerimonia di oggi, Pescopennataro si Ã¨ trasformata per un giorno in un luogo di celebrazione e di condivisione, dimostrando come lâ€™incontro tra culture diverse possa tradursi in momenti autentici di gioia collettiva.