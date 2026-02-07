Tra Napoli e Parigi: Enzo Decaro porta “L’Avaro Immaginario” sul palco di Agnone



AGNONE – Grande attesa ad Agnone per il ritorno di Enzo Decaro, in scena il prossimo 19 febbraio alle ore 21:00 con L’Avaro Immaginario – in viaggio verso Molière da Napoli a Parigi. Prodotto da I due della città del Sole e diretto dallo stesso Decaro, lo spettacolo è ambientato nel Seicento e narra le vicende di una compagnia di attori in viaggio da Napoli a Parigi per conoscere il grande commediografo francese, ripercorrendo in sette quadri alcuni dei passaggi più iconici delle sue commedie.

Una pièce dalle tinte suggestive, con costumi d’epoca e una scenografia dai toni accesi e surreali, capace di mescolare il grande teatro classico francese con il gusto partenopeo.

Quinto appuntamento della stagione teatrale 2025/26 dell’Italo Argentino, lo spettacolo costituirà un momento prezioso per l’orizzonte culturale agnonese: come già accaduto per Non è vero ma ci credo lo scorso anno, L’Avaro Immaginario sarà riallestito nel teatro di Agnone, e dopo il debutto sarà portato in tournée in tutta Italia. La compagnia e le maestranze soggiorneranno in paese nei giorni precedenti lo spettacolo per lavorare in teatro, trasformando l’Italo Argentino, ancora una volta, in uno spazio votato al professionismo teatrale di alta fascia.

Non mancheranno però momenti di interazione con la collettività, e nello specifico con i rappresentanti delle compagnie teatrali locali, alle quali sarà nuovamente consentito, in momenti concordati e in numero ristretto, di assistere alle prove e incontrare gli attori.

Ricco il cast artistico e tecnico che curerà la messinscena: ad affiancare Decaro saranno, in ordine di apparizione, gli attori Luigi Bignone, Angela De Matteo, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino – che è anche assistente alla regia –, Massimo Pagano, Fabiana Russo e Ingrid Sansone; le scene sono firmate da Luigi Ferrigno, i costumi da Ilaria Carannante, il disegno luci da Luigi Della Monica. Le musiche di scena, tratte da Le Molière Immaginarie, sono del grande Nino Rota, e si alterneranno a brani ispirati a villanelle e canzoni popolari del ‘600 napoletano.



«C’è grande entusiasmo nel nostro staff per l’arrivo di Enzo Decaro e della sua compagnia, che per il secondo anno di fila sceglie la nostra struttura per riallestire lo spettacolo prima della tournée, preferendola ad altri teatri» commentano gli Amici del Teatro Italo Argentino, organizzatori e promotori dell’iniziativa. «Ospitare compagnie professionali fa parte delle strategie chiave previste dal nostro progetto di rilancio valorizzazione del Teatro di Agnone, con ricaduta socio-economica sull’intero territorio».



I biglietti per L’Avaro Immaginario sono in vendita al costo di € 30 in platea ed € 20 in galleria per la tariffa intera, € 15 in platea ed € 12 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20:00, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro.



Per informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro.

