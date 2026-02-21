Guardiagrele, simulazione di soccorso in ambiente impervio con il supporto dei droni

In una parete rocciosa in prossimitÃ del Sacrario militare di Bocca di Valle nel comune di Guardiagrele, il 20 febbraio scorso, i Vigili del fuoco qualificati in tecniche avanzate di soccorso di derivazione alpinistica del nucleo SAF provenienti dai quattro Comandi della regione, hanno effettuato un'attivitÃ addestrativa con simulazione di recupero in parete di un infortunato.

Le operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato complessivamente 18 unitÃ , sono state supportate dall'impiego dei droni del nucleo regionale SAPR (sistemi a pilotaggio remoto) dei Vigili del fuoco che hanno facilitato con riprese video ravvicinate il coordinamento delle operazioni di soccorso e hanno documentato tutta l'attivitÃ addestrativa ai fini della verifica delle procedure d'intervento.