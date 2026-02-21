Meteo: Weekend stabile e clima quasi primaverile

Dopo un periodo caratterizzato da incertezza e piogge persistenti, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a vivere una svolta radicale.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che lâ€™espansione di un robusto campo di alta pressione garantirÃ finalmente quella stabilitÃ che molti attendevano, con tanti giorni di bel tempo all'orizzonte.

GiÃ dalle prossime ore, i sistemi perturbati lasceranno spazio a cieli sempre piÃ¹ tersi, segnando la fine della fase turbolenta e l'inizio di un dominio anticiclonico piÃ¹ deciso.

Il weekend sarÃ il vero spartiacque di questa stagione: ci attendono infatti un Sabato e una Domenica all'insegna del bel tempo diffuso. Da Milano a Napoli, il sole tornerÃ a essere il protagonista indiscusso, regalando giornate ideali per le attivitÃ all'aperto. Saranno pochissime le eccezioni, con una residua variabilitÃ che interesserÃ soltanto i settori dell'estremo Sud, nord della Sicilia in primis, ma senza rovinare piÃ¹ di tanto il quadro generale.

Oltre alla stabilitÃ atmosferica, assisteremo a un progressivo e sensibile aumento delle temperature, in particolare nei valori massimi. Grazie al maggiore soleggiamento, le colonnine di mercurio saliranno di diversi gradi, portando un clima gradevole e quasi primaverile durante le ore centrali della giornata. Le escursioni termiche tra il giorno e la notte si faranno perÃ² piÃ¹ marcate, tipico delle fasi di alta pressione

Le notizie sono ottime anche per chi guarda a medio-lungo termine: la prima metÃ della prossima settimana si prospetta infatti estremamente stabile. Lâ€™alta pressione metterÃ radici profonde sul Mediterraneo centrale, sbarrando la strada a eventuali perturbazioni atlantiche. Questo garantirÃ una prosecuzione del tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, consolidando un periodo di pausa dalle piogge che potrebbe durare diversi giorni.

Arriva l'anticiclone delle AzzorreTuttavia, come spesso accade con gli anticicloni invernali o autunnali, la troppa stabilitÃ favorirÃ il ritorno delle nebbie e delle nubi basse da domenica. Soprattutto in Pianura Padana, in Liguria e nelle valli interne del Centro, il ristagno dâ€™aria nei bassi strati potrÃ creare foschie dense durante le ore notturne e al primo mattino. Si tratterÃ comunque di fenomeni locali che tenderanno a dissolversi non appena il sole scalderÃ l'atmosfera.