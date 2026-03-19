Giuseppe Pacelli compie 80 anni.Buon compleanno al nostro amato papà e nonno!

Oggi si festeggia un traguardo speciale: gli 80 anni di Giuseppe Pacelli, poliziotto instancabile per 35 anni di servizio tra la Sardegna, Bolzano e, infine, Agnone, dove ha incontrato e sposato la donna della sua vita, la compianta Miriam.

I suoi figli Gianrico e Antonia, insieme a nuora, genero e ai suoi amati nipoti, lo festeggiano con affetto e gratitudine per l’esempio di dedizione, onestà e amore che ha sempre dato alla famiglia e alla comunità.

“Papà, ti auguriamo lunga vita, tanta salute e giornate serene, circondato dall’affetto di chi ti vuole bene. Goditi ogni momento della pensione, te lo meriti!”, dicono i figli con tutto il cuore.

Un brindisi a Giuseppe Pacelli, uomo di servizio e di famiglia, per celebrare un compleanno speciale e tanti ricordi preziosi.

Auguri da Altomolise.net a Giuseppe, a tutta la famiglia, ai figli Antonia e Gianrico che collabora da anni con la nostra redazione