Tra Incappucciati e Speranza: Il viaggio della Settimana Santa nelle Chiese di Agnone

Agnone si prepara a vivere i giorni piÃ¹ intensi dell'anno liturgico. Non Ã¨ solo una rievocazione, ma un percorso che coinvolge i sensi: il silenzio delle campane, il bagliore dei ceri, il profumo dei fiadoni che invade i vicoli del centro storico.

Ecco il calendario e il significato dei momenti piÃ¹ attesi nelle comunitÃ di Sant'Amico e Maria SS. di Costantinopoli.

GiovedÃ¬ Santo: L'UmiltÃ e l'Attesa

Il GiovedÃ¬ Santo segna l'inizio del Triduo Pasquale con la messa In Coena Domini. Ãˆ il momento in cui si ricorda l'Ultima Cena e l'istituzione dell'Eucarestia.

La Lavanda dei Piedi: Nelle chiese di Santâ€™Amico e Costantinopoli, il sacerdote ripete il gesto di GesÃ¹, lavando i piedi ai bambini della comunitÃ . Ãˆ un momento di grande tenerezza che simboleggia il servizio e l'amore incondizionato.

I Sepolcri: Al termine della messa, l'altare della reposizione (comunemente chiamato "Sepolcro") viene adornato con fiori e germogli di grano. Non sono luoghi di morte, ma segni di speranza e di vita che germoglia nel buio.

Il Silenzio delle Campane: Da questo momento, le campane â€” orgoglio di Agnone â€” vengono "legate". Il loro bronzo tace in segno di lutto, lasciando spazio a un silenzio riflessivo che avvolge l'intera cittadina.

VenerdÃ¬ Santo: Il Dolore e la Penitenza

Il VenerdÃ¬ Ã¨ il giorno della spogliazione e della Croce. Dopo la liturgia della Parola, l'attenzione si sposta nelle strade.

La Processione: Uno dei momenti piÃ¹ suggestivi del Molise. Il Cristo Morto e l'Addolorata sfilano per le vie del paese.

Gli Incappucciati: A scortare il feretro ci sono i membri della Congregazione della Morte della chiesa storica di Santa Croce, con i loro camici e i cappucci neri che ne celano l'identitÃ , segno di penitenza e umiltÃ .

Le Donne in Nero: Seguono la Vergine Addolorata, incarnando il dolore collettivo di una comunitÃ che si stringe attorno alla madre che ha perso il figlio.

Sabato Santo e Pasqua: La Luce e il Suono

Il sabato Ã¨ il giorno dell'attesa silenziosa, che esplode nella gioia della Veglia Pasquale (ore 22:15).

Il Fuoco e il Cero: Davanti alle chiese di Sant'Amico e Costantinopoli viene acceso il fuoco nuovo, da cui prende luce il Cero Pasquale, simbolo di Cristo che vince le tenebre.

A Mezzanotte lo "Scioglimento": Allo scoccare della mezzanotte, le campane vengono "sciolte". Il loro rintocco festoso annuncia la Resurrezione a tutta la valle, un suono che ad Agnone ha una vibrazione magica e profonda.

Domenica: Messa Pasquale