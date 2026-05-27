Edoardo Lalli, il saluto commosso dellâ€™Amministrazione Comunale di Pescopennataro al maestro della pietra e dellâ€™arte scultorea

Lâ€™Amministrazione Comunale di Pescopennataro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Edoardo Lalli, straordinario scalpellino e maestro della lavorazione della pietra, artista capace di custodire e tramandare unâ€™antica tradizione che ha dato prestigio e identitÃ alla comunitÃ .

Â«La scomparsa di Edoardo rappresenta un dolore immenso per tutto il paese. Pescopennataro perde non solo un grande artista, ma anche un uomo autentico, un amico caro e un punto di riferimento per la nostra storia culturale e artigianale.

Con la sua passione, la sua sensibilitÃ e il suo eccezionale talento, Edoardo ha saputo trasformare la pietra in arte, lasciando opere che vivranno nel tempo e che raccontano lâ€™anima del nostro territorio. Il suo contributo Ã¨ stato fondamentale nelle diverse edizioni dei Simposi di Scultura LIV, arricchendo strade, sentieri e luoghi simbolo del nostro paese. Le sue creazioni, apprezzate anche in numerose localitÃ italiane, continueranno a testimoniare il valore della sua arte e della sua visioneÂ».

In questo momento di grande tristezza, il Sindaco, lâ€™Amministrazione Comunale e lâ€™intera cittadinanza si stringono con affetto e commozione attorno ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, stimarlo e condividere il suo percorso umano e professionale."

Il ricordo di Edoardo Lalli resterÃ per sempre inciso nella memoria collettiva e nel cuore della comunitÃ di Pescopennataro.