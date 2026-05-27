Zâ€™Antonietta Antinucci, 101 anni: il suo voto Ã¨ un esempio di partecipazione e amore per la democrazia a Poggio Sannita

Alla vigilia dellâ€™80Â° anniversario del referendum della Repubblica del 2 giugno 1946, un esempio di longevitÃ nel godimento dei diritti politici, di rispetto delle istituzioni democratiche e di radicato senso di appartenenza alla propria comunitÃ , ci viene dalla sig.ra Antonia Antinucci, 101 anni che domenica scorsa si Ã¨ recata al voto per lâ€™elezione del sindaco e del consiglio comunale di Poggio Sannita, con la stessa determinazione di svolta e cambiamento, che animarono lei e i nostri predecessori del secolo scorso. Lunga vita a zâ€™Antonietta.