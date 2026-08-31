Lutto in redazione: è morto Giuseppe Pacelli, il padre del nostro videoperatore Gianrico

La redazione di Altomolise.ner si stringe attorno a Gianrico e alla famiglia per la scomparsa del caro "Peppino", uomo stimato e benvoluto da tutta la comunità di Agnone.

AGNONE (IS) – È un giorno di profondo dolore per la nostra redazione. Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari, Giuseppe Pacelli, da tutti conosciuto e ricordato affettuosamente come “Peppino”, padre del nostro stimato videoperatore Gianrico Pacelli.

Una notizia che addolora l'intera comunità di Agnone, dove Peppino era benvoluto e stimato da chiunque avesse avuto la fortuna di incrociare il suo cammino, meritandosi sul campo il sincero appellativo di "amico di tutti". Ne danno il triste annuncio i figli Antonia e Gianrico, il genero Massimo, la nuora Simona e gli amati nipoti Giuseppe, Matilde e Cecilia.

Gianrico è da anni una presenza fondamentale e insostituibile dietro la videocamera nel racconto quotidiano del nostro territorio. In questo momento di grande sconforto la redazione , la direttrice si stringono con un affettuoso e fraterno abbraccio a Gianrico, alla nuora Simona, ai nipoti Giuseppe, Matilde e Cecilia e a tutta la famiglia Pacelli.

È possibile porgere l'ultimo saluto al caro Giuseppe presso la Casa Funeraria Bucci, sita in Zona Artigianale Giovanni Paolo II ad Agnone, rispettando i seguenti orari:

Martedì 1° Settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00;

Mercoledì 2 Settembre dalle ore 8:00.

Rito Funebre: Le esequie si svolgeranno Mercoledì 2 Settembre alle ore 11:30 presso la Chiesa Maria Santissima di Costantinopoli in Agnone.

La famiglia Pacelli ringrazia anticipatamente quanti prenderanno parte al rito funebre unendosi nella preghiera per rendere l'ultimo tributo a un uomo buono e generoso.