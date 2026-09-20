Decò Agnone cerca personale: aperte le candidature per ortofrutta e gastronomia

Nuove opportunità di lavoro in vista della riapertura del supermercato dopo i lavori di ristrutturazione

Il Supermercato Decò di Agnone, del Gruppo GeneralDap, si prepara a rinnovare i propri locali e, in vista della successiva riapertura, avvia la ricerca di nuovo personale.

L’azienda è alla ricerca di figure da inserire come “ausiliare di banco” nei reparti ortofrutta e/o gastronomia.

Le candidature sono già aperte: gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae agli indirizzi:

? info@generaldap.it

? personale@generaldap.it

Chiusura dal 21 settembre per la ristrutturazione

I lavori di rinnovamento interesseranno il punto vendita di Piazza G. Paolo II, 19, ad Agnone, che, come comunicato attraverso la locandina diffusa dal supermercato, resterà chiuso a partire da lunedì 21 settembre per consentire la realizzazione degli interventi.

L'obiettivo è quello di completare la ristrutturazione e riaprire il prima possibile, con locali rinnovati e una nuova organizzazione degli spazi.

La ricerca di personale si inserisce quindi proprio nella fase di preparazione alla riapertura e rappresenta un'opportunità occupazionale per chi è interessato a lavorare nei reparti ortofrutta e gastronomia.

Decò Agnone – Gruppo GeneralDap invita dunque gli interessati a trasmettere il proprio curriculum agli indirizzi indicati per partecipare alla selezione.